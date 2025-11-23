Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3 golle geçtiği karşılaşmayı değerlendirdi. Sarı kırmızılıların ikinci golünü atan Barış Alper Yılmaz'ın performansına dikkat çeken Dilmen, milli oyuncu için transfer iddiasında bulundu.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasını değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılı takımın performansı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"SINGO LİGİMİZ İÇİN İYİ SAĞ BEK DEĞİL"

"Maç öncesi 11 mi, 2. yarıdaki 11 mi desek 2. yarıdaki 11 derim. Bana göre Singo ligimiz için iyi bir sağ bek değil, 5 asist yapmaz Singo. Sallai ise forvetten dönme sağ bek olduğu için çok fazla asist yapar. Sallai doğru bir kırmızı kartla atıldı. Sallai hem ucuz maliyetli hem de son üç yıldaki en etkili jokerlerinden birisi."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 90 DAKİKAYI BİTİREMEZ"

"İlkay'ın fizik halini gördüm ve bence Şampiyonlar Ligi maçında 90 dakikayı bence bitiremez. Hoca, 'Ben İlkay'ı kullanmayayım' dedi. Fakat ilk yarıda beklenmedik sakatlıklar olunca İlkay'ın oynama süresi uzadı. 30 dakika demişti Okan Hoca ama 45+5 oynadı İlkay. Oyun sonunda da yorulduğunu gördük."

"OKAN HOCA'NIN KONSANTRASYON PROBLEMİ VARDI"

"Galatasaray golleri buldu, sonra da Okan hoca salı gününü düşünmeye başladı. Konsantrasyonun ne kadar önemli olduğunu söylüyorum. Maç başladı, hiç beklemediği bir Lemina sakatlığı oldu. Anlık Yusuf’a 'Sen gir' dedi çünkü İlkay sonraki hesaplarındaydı. Konsantrasyon problemi Okan Hoca’da şurada vardı: Lemina sakatlandıktan sonra oyuna 10 dakika devam etti ancak orada Yusuf’u hazırlaması lazımdı."

"BUGÜN SEYRETSELER 20 MİLYON EURO DAHA VERİRLERDİ"

"Barış Alper’in Galatasaray forması altında çok gol attığı maçlar olmuştur ancak bugünkü kadar etkili hiç görmedim Barış’ı. Arabistan takımı gelip seyretse bir 20 milyon euro daha verirdi. Hem egoist değildi hem kuvvetliydi. Müthiş bir oyun ortaya koydu. Sen bunu yapabiliyorsun madem; senin fiziksel problemin kendi elinde, mental problemin ise bütün camianın elinde. Mental problemi de bugün aştığını düşünüyorum."

EMRAH TAŞÇI

