Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Sallai'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak hakem kararlarını eleştiren tecrübeli çalıştırıcı, "Keşke hepsine karışsalar forma rengine bakmadan" dedi. Takımdaki sakatlıklara ilişkin konuşan Buruk, "Bizim için şanssız bir dönem oluyor. Singo'nun durumu kötü gözüküyor." sözleriyle kötü haberi verdi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3 golle geçen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından konuştu.

"DEVRE ARASINA 3-0 İLE GİREBİLİRDİK"

Rahat öne geçebilecekleri bir maçta zorlandıklarını ifade eden Buruk, "Her galibiyet bir mutluluk. Maç sonu mutlu oluyorsunuz ama oyuncu kaybetmeden kazanınca duygu daha fazla oluyor. Şanssız başladık. Oyun olarak da direkten dönenler vardı. Net şekilde rahat rahat devre arasına 3-0 ile girebilirdik. Duran toptan yediğimiz gol... 1-0 geriye düştük. Devre arasında şunu söyledim, rahat oynuyoruz, üretiyoruz, sakin kaldığımızda gol atacağımız, skoru alacağımız belliydi. İkinci yarı bu skor geldi." dedi.

HAKEM TEPKİSİ

Sallai'nin gördüğü kırmızı kart dair konuşan Buruk, "Kırmızı kart... Topa mı rakibin şeyi neydi, onu daha iyi yorumlayacaktır. VAR'ın karışmadığı başka pozisyonlar da vardı. Keşke hepsine karışsalar forma rengine bakmadan çok güzel olurdu." sözleriyle eleştiri yaptı.

"BİZİM İÇİN ŞANSSIZ BİR DÖNEM OLUYOR"

Şanssız sakatlıklar yaşadıklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Dönecek oyunculara bakacağız. 3 gün sorna oynayacağız. İlkay'ı 30-40 dakika gibi düşündüm. İlk değişiklikte Lemina'nın çıkması gerektiğinde İlkay'ı atmak istemedim. Sakatlık korkusu yaşadık. Oluyor, futbolda bunlar var. Önemli olan sahadaki birliktelik. Maçın başından sonuna oyuncularım bunu gösterdi. Kim olmazsa olmasın, olmayan oyuncuyu aratmayacak şekilde mücadele ettik. 11 kişi olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayacağız. Biz hem salı hem pazar günü en iyi şekilde çıkacağız. Bizim için şanssız bir dönem oluyor. Futbolun içinde var." şeklinde konuştu.

"DURUMU KÖTÜ GÖZÜKÜYOR"

Maçta sakatlanan Singo hakkında konuşan Buruk, "Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu biraz daha stoper düşünüyordum. Sakatlıktan çıktı, sağ bekte gidip gelmek daha zor oluyor. Bugün de o şartları gösterdi. Stoperde, sağ bek gibi sürat, devamlılık, ani sprintler yok. Singo'nun durumu kötü gözüküyor." dedi.

EMRAH TAŞÇI

