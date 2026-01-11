İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman, hassas askeri bilgilerin yabancı basına sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı engellemeye çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı.

İsrail polisi Netanyahu’nun en güvendiği isimlerden birini gözaltına aldı.

Savcı, İsrail'in Gazze katliamları sırasında hassas askeri bilgilerin sızdırılmasıyla bağlantılı olduğu iletti.

Netanyahunun başı büyük belada! En güvendiği isim polis tarafından derdest edildi

GÖZALTINDAKİ İSİM BRAVERMAN

Polis isim açıklamazken, İsrail basını gözaltına alınan kişinin Netanyahu’nun özel kalem müdürü ve aynı zamanda İsrail’in Birleşik Krallık’a yeni büyükelçisi olarak atanan Tzachi Braverman olduğunu yazdı.

Polis, söz konusu ismin başbakanlık ofisinde görevli üst düzey bir yetkili olduğunu duyurdu.

"SORUŞTURMAYI DURDURABİLİRİM"

Netanyahu'nun eski danışmanı Eli Feldstein, Braverman'ın Gazze'deki katliam sırasında yabancı basına sızan hassas askeri bilgilere ilişkin soruşturmayı engellemeye çalıştığını iddia etti.

Feldstein, İsrail kamu yayıncısı KAN’a yaptığı açıklamada, Braverman’ın sızıntıdan kısa süre sonra kendisiyle temasa geçtiğini söyledi.

Feldstein’a göre Braverman, ordunun başlattığı soruşturmayı durdurabileceğini dile getirdi.

NETANYAHU DETAYI DOSYADA

Aynı açıklamalarda, Netanyahu’nun söz konusu sızıntıdan haberdar olduğu ve belgenin işgal sürecinde kamuoyunu etkilemek için kullanılmasını desteklediği iddia edildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

İsrail medyası, polis ekiplerinin Braverman’ın evinde de arama yaptığını aktardı. Feldstein’ın da gün içinde polisle yeniden görüşmesinin beklendiği bildirildi.

“QATARGATE” GÖLGESİ

Feldstein, daha önce Netanyahu’ya yakın bazı isimlerle birlikte “Qatargate” olarak anılan dosyada da şüpheli konumunda bulunuyor.

MUHALEFET ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Muhalefet lideri Yair Lapid, Braverman’ın İngiltere büyükelçisi olarak atanmasının derhal askıya alınmasını istedi. Lapid, “Ciddi bir güvenlik soruşturmasını engellediğinden şüphelenilen birinin İsrail’i temsil etmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

İsrail polisi soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, Netanyahu cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gözler, soruşturmanın Netanyahu’ya ne kadar uzanacağına çevrildi.

