Katar'dan akan milyonlar Netanyahu'nun danışmanlarına nasıl ulaştı? Transferin gizli rotası tek tek ifşa edildi!

Ortadoğu'nun en büyük siyasi skandallarından biri olarak tarihe geçen Katargate davasında yeni perde aralandı! İsrail devlet televizyonu KAN'ın ortaya çıkardığı belgeler ve soruşturma raporlarına göre, Katar'dan aktarılan milyonlarca doların, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en yakınındaki isimlere nasıl ulaştığı adım adım ifşa edildi.

İsrail siyasetini sarsan "Katargate" skandalında şok edici detaylar ortaya çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Katar'dan İsrail'e aktarılan milyonlarca dolarlık paranın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn'a hangi rotalar üzerinden ulaştığı netleşti.

MOSSAD'DAN ABD'Lİ DANIŞMANLARA KADAR UZANAN RÜŞVET ZİNCİRİ

Savcılık soruşturmasında elde edilen banka kayıtları, telefon görüşmeleri ve ifadelerle ortaya çıkan para rotası, Katar hükümetinden uluslararası bir şirkete, oradan İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad yetkilisine ve son olarak Netanyahu'nun yakın çevresindeki bir kişinin şirketine kadar uzanıyor.

İsrail medyasında yer alan bilgilere göre, para akışının iki ana rota üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

Birinci rotada, Katar hükümeti tarafından istihdam edildiği iddia edilen ABD'li danışman Jay Potlik ve İsrailli iş insanı Gil Birger'in aracı olduğu ifşa oldu. Söz konusu kişiler üzerinden para, Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein'a ulaştırıldı.

İkinci rotada ise, para transferi 2022'de başlayıp 2024'e kadar devam etti. Katar hükümetinden gelen paranın başka bir şirket aracılığıyla Mossad yetkilisine, oradan da Netanyahu'nun danışmanı Jonathan Urich'in "Perception" isimli şirketine aktarıldı.

KUPA ÖNCESİ KATAR'IN İMAJ OPERASYONU

Ortaya çıkan bilgilere göre, ilk para akışının 2022 Dünya Kupası öncesi Katar'ın uluslararası arenadaki imajını iyileştirmek amacıyla başlatıldığı iddia edildi. Katar hükümetinin, Netanyahu'ya yakın danışmanlar aracılığıyla İsrail basınında olumlu bir algı oluşturmak için milyonlarca dolar harcadığı öne sürüldü.

KAN'ın haberinde, para transferinin çok sayıda aracı üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle şüphelilerin suçlamaları inkar ettiği, ancak İsrail polisinin elinde bu suçlamaları kanıtlayacak yeterli delil olduğu kaydedildi.

NETANYAHU'NUN YAKIN ÇEVRESİ SANIK SANDALYESİNDE

Katargate skandalı, Katar'dan alınan milyonlarca doların Netanyahu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı iddialarıyla patlak vermişti. Bebek katili Başbakan Netanyahu, bu iddialara karşı dava açtığını duyurmuştu. Ancak savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn sanık sandalyesine oturdu.

Feldstein'ın, Katar'ın imajını desteklemek amacıyla uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Urich ve Einhorn'un ise Katar adına imaj danışmanlığı yaptığı iddia edilmişti. İsrailli iş insanı Gil Birger'in, Feldstein'a para aktardığını kabul ettiği ses kaydı, İsrail devlet televizyonunda yayınlanmıştı.

Netanyahu da aynı gün polise "tanık" sıfatıyla ifade vermişti.