Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Katar'dan akan milyonlar Netanyahu'nun danışmanlarına nasıl ulaştı? Transferin gizli rotası tek tek ifşa edildi!

Katar'dan akan milyonlar Netanyahu'nun danışmanlarına nasıl ulaştı? Transferin gizli rotası tek tek ifşa edildi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Katar&#039;dan akan milyonlar Netanyahu&#039;nun danışmanlarına nasıl ulaştı? Transferin gizli rotası tek tek ifşa edildi!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ortadoğu'nun en büyük siyasi skandallarından biri olarak tarihe geçen Katargate davasında yeni perde aralandı! İsrail devlet televizyonu KAN'ın ortaya çıkardığı belgeler ve soruşturma raporlarına göre, Katar'dan aktarılan milyonlarca doların, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en yakınındaki isimlere nasıl ulaştığı adım adım ifşa edildi.

İsrail siyasetini sarsan "Katargate" skandalında şok edici detaylar ortaya çıktı. 

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Katar'dan İsrail'e aktarılan milyonlarca dolarlık paranın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn'a hangi rotalar üzerinden ulaştığı netleşti.

MOSSAD'DAN ABD'Lİ DANIŞMANLARA KADAR UZANAN RÜŞVET ZİNCİRİ

Savcılık soruşturmasında elde edilen banka kayıtları, telefon görüşmeleri ve ifadelerle ortaya çıkan para rotası, Katar hükümetinden uluslararası bir şirkete, oradan İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad yetkilisine ve son olarak Netanyahu'nun yakın çevresindeki bir kişinin şirketine kadar uzanıyor.

İsrail medyasında yer alan bilgilere göre, para akışının iki ana rota üzerinden gerçekleştiği belirlendi.  

Birinci rotada, Katar hükümeti tarafından istihdam edildiği iddia edilen ABD'li danışman Jay Potlik ve İsrailli iş insanı Gil Birger'in aracı olduğu ifşa oldu. Söz konusu kişiler üzerinden para, Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein'a ulaştırıldı.

İkinci rotada ise, para transferi 2022'de başlayıp 2024'e kadar devam etti. Katar hükümetinden gelen paranın başka bir şirket aracılığıyla Mossad yetkilisine, oradan da Netanyahu'nun danışmanı Jonathan Urich'in "Perception" isimli şirketine aktarıldı.

KUPA ÖNCESİ KATAR'IN İMAJ OPERASYONU

Ortaya çıkan bilgilere göre, ilk para akışının 2022 Dünya Kupası öncesi Katar'ın uluslararası arenadaki imajını iyileştirmek amacıyla başlatıldığı iddia edildi. Katar hükümetinin, Netanyahu'ya yakın danışmanlar aracılığıyla İsrail basınında olumlu bir algı oluşturmak için milyonlarca dolar harcadığı öne sürüldü.

KAN'ın haberinde, para transferinin çok sayıda aracı üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle şüphelilerin suçlamaları inkar ettiği, ancak İsrail polisinin elinde bu suçlamaları kanıtlayacak yeterli delil olduğu kaydedildi.

NETANYAHU'NUN YAKIN ÇEVRESİ SANIK SANDALYESİNDE

Katargate skandalı, Katar'dan alınan milyonlarca doların Netanyahu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı iddialarıyla patlak vermişti. Bebek katili Başbakan Netanyahu, bu iddialara karşı dava açtığını duyurmuştu. Ancak savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn sanık sandalyesine oturdu.

Feldstein'ın, Katar'ın imajını desteklemek amacıyla uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Urich ve Einhorn'un ise Katar adına imaj danışmanlığı yaptığı iddia edilmişti. İsrailli iş insanı Gil Birger'in, Feldstein'a para aktardığını kabul ettiği ses kaydı, İsrail devlet televizyonunda yayınlanmıştı.

Netanyahu da aynı gün polise "tanık" sıfatıyla ifade vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye'de milli değer, dünyada fenomen! Kangallara olan ilgi arttı: Dubai, Katar, Suudi Arabistan...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni Papa yapay zekayı düşman ilan etti! "İnsanlığın önündeki en büyük tehlikelerden biri" - DünyaYeni Papa yapay zekayı düşman ilan etti!Dünya medyası İstanbul müzakerelerine odaklandı: Türkiye'nin rolü kritik - DünyaDünyanın gözü İstanbul müzakerelerinde!Rusya'nın İstanbul’da ön koşulsuz görüşme teklifinden sonra Trump'tan ilk açıklama - DünyaPutin'in İstanbul teklifinden sonra Trump'tan ilk açıklamaTrump, Çin ile yapılan müzakereleri değerlendirdi: Pek çok konuda anlaşmaya varıldı - DünyaTrump, Çin ile yapılan müzakereleri değerlendirdiNehirler taştı, köyler sular altında kaldı! Onlarca ölü ver yaralı var... - DünyaNehirler taştı, köyler sular altında kaldı!Rusya-Ukrayna savaşında 3. ateşkes! Putin barış için Trump yerine Erdoğan ile görüşecek - DünyaBarış için Trump yerine Erdoğan ile görüşecek
Sonraki Haber Yükleniyor...