Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Tel Aviv'de halk sokaklara indi! Netanyahu için istifa sesleri

Tel Aviv'de halk sokaklara indi! Netanyahu için istifa sesleri

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tel Aviv&#039;de halk sokaklara indi! Netanyahu için istifa sesleri
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'de Gazze'de devam eden soykırım ve esirlerin bırakılmaması için her cumartesi düzenlenen gösteriler bu hafta da yapıldı. Gazze'deki esirlerin yakınları, Binyamin Netanyahu hükümetini istifaya davet etti.

İsrail'de her cumartesi olduğu gibi başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde gösteriler düzenleyen Gazze'deki esirlerin yakınları, İsrail'in "yüzyılın kaybı" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, esir yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti eleştirdi.

Esir aileleri yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti öncesinde basına yansıyan haberlere işaret ederek, İsrail'in, Gazze'ye saldırıları sona erdirecek ve esirlerin serbest kalmasını sağlayacak anlaşmanın dışında kalmak üzere olduğunu vurguladı.

Hükümetin stratejisinin çöktüğühü ve İsrail'in "yüzyılın kaybı" ile karşı karşıya olduğunu belirten esir aileleri, Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirecek ve esirlerin dönmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmanın bir an önce yapılması çağrısında bulundu.

Tel Aviv'de halk sokaklara indi! Netanyahu için istifa sesleri - 1. Resim

NETANYAHU İÇİN İSİTFA SESLERİ YÜKSELDİ 

Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda toplanan binlerce kişiye seslenen İsrailli esirlerden Guy Illouz'un babası Michel Illouz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı planının hayatta kalan esirlerin de ölümüne neden olacağını, bu saldırının yasa dışı bir emir olduğunu ve suç teşkil ettiğini söyledi.

Tel Aviv'in yanı sıra, Hayfa, Kirya, Batı Kudüs ve Gazze sınırındaki Nir Oz yerleşiminde binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.

Tel Aviv'de halk sokaklara indi! Netanyahu için istifa sesleri - 2. Resim

Gösterilerde Netanyahu hükümeti istifaya davet edildi.

İsrail hükümeti Gazze Şeridi'nde bulunan 59 esirden 24'ünün hayatta olduğunu iddia ediyordu.

Bu hafta ABD Başkanı Donald Trump, esirlerden 21'inin yaşadığını açıklamıştı. Trump'ın açıklamasının ardından Tel Aviv yönetimi, 3 esirin hayatından endişe ettikleri yönünde bir açıklama yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız"3 çocuk doğuran annelere memurluk hakkı gündemde! Kimler hangi kadrolara atanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çatışmalar yeniden mi başlayacak? Hindistan, Pakistan'ı ateşkes ihlaliyle suçladı - DünyaÇatışmalar yeniden mi başlayacak? Ateşkes ihlaliyle suçladıAvrupalı liderlerden Kiev'den Rusya'ya yaptırım tehdidi: "Ateşkesi şartsız kabul et yoksa..." - DünyaAvrupalı liderlerden Rusya'ya yaptırım tehdidiUkrayna'nın 30 günlük ateşkes önerisine Rusya'dan cevap geldi - DünyaPutin'den Kiev'in önerisine cevap geldi!Netanyahu'ya değil, eşine seslendi! İsrailli esirden isyan dolu sözler - Dünya"Gazze'de daha kaç kişi ölmeli?"İşgal ordusunda Gazze travması! Psikolojik sorunlar yaşayan İsrailli asker, komşusunu vurdu - Dünyaİşgal ordusunda Gazze travması!Yarım asırlık Venüs görevi sona erdi! Sovyet Uzay Aracı Kosmos-482 yer yüzüne çakıldı - DünyaSovyet Uzay Aracı Kosmos-482 yer yüzüne çakıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...