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İşgal ordusunda Gazze travması! Psikolojik sorunlar yaşayan İsrailli asker, komşusunu vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İşgal ordusunda Gazze travması! Psikolojik sorunlar yaşayan İsrailli asker, komşusunu vurdu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü insanlık dışı soykırımın etkileri işgal ordusuna yansımaya devam ediyor. Gazze'den döndükten sonra psikolojik sorunlar yaşayan İsrailli asker, "teröristler" diye bağırıp komşusunu vurdu.

Gazze'de 300 gün İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik saldırılarına katılan ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen bir İsrailli yedek asker, "teröristler" diye bağırarak komşusunu vurdu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, 7 Ekim 2023'ten sonra 300 günden fazla orduda görev yapan Alexander Ustyuzhinin isimli İsrailli yedek asker, ruhsatlı silahıyla komşusunu ağır yaraladı.

İşgal ordusunda Gazze travması! Psikolojik sorunlar yaşayan İsrailli asker, komşusunu vurdu - 1. Resim

GAZZE TRAVMASI SONRASI KOMŞUSUNU VURDU 

Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra uyuyakalan ve uyandıktan sonra çevreye ateş açmaya başlayan Ustyuzhinin'in orduda geçirdiği günlerin şokuyla hareket ettiğini savunan avukatı, "Uyandıktan sonra mantıksız bir şekilde, 'teröristler, teröristler' diye bağırdı ve ruhsatlı tabancasıyla ateş etmeye başladı." dedi.

İsrailli yedek askerin tabancasından çıkan kurşunların komşusuna isabet ederek ağır yaralanmasına neden olduğu aktarıldı.

Yaralanan komşu hastaneye kaldırılırken Ustyuzhinin gözaltına alındı.

Yedek askerin kardeşi, Ustyuzhinin'in psikolojik sorunlar yaşamasına rağmen tekrar yedek asker olarak orduya katılmak için celp beklediğini belirterek, "Tedaviye giderse askere alınmayacağından ve Gazze'de savaşçı olarak görev yapmasına izin verilmeyeceğinden korkuyordu." iddiasında bulundu.

İsrail'de çok sayıda askerin 7 Ekim 2023'ten sonra yaşadıkları psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi altına alındığı biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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