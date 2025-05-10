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Kassam'dan İsrail ordusuna pusu! İşgalci askerlerden ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas'ın askeri kanadı Kasam Tugayları, Gazze'de İsrail ordusuna pusu kurduklarını bildirdi. Düzenlenen operasyonda İsrail ordusundan ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail piyade birliğini hedef alan komplike bir pusu kurulduğunu, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam, Telegram hesabından, 7 Mayıs'ta Refah'taki El-Meşru Kavşağı yakınlarında İsrail askerlerine karşı kurulan ve "Cehennemin kapıları" adını taşıyan pusu serisinin ikincisi olduğu belirtilen bir video yayımladı.

Videoda, pusunun nasıl kurulduğu önce yazılı olarak sonra da görsellerle anlatıldı. Açıklamada, önce içinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin zemin katının tanksavar mermileriyle vurulduğu, sonra da askerlerle çatışmaya girildiği ifade edildi.

Ardından Kassam mensuplarının, bir tünele doğru ilerlediği, İsrail askerlerinin de daha önce patlayıcılarla tuzaklanmış bir yere doğru çekildiği aktarıldı.

Kassam'dan İsrail ordusuna pusu! İşgalci askerlerden ölü ve yaralılar var - 1. Resim

İSRAİL ORDUSUNDA AĞIR KAYIP

İsrail askerlerinin söz konusu alana gelmesiyle birlikte patlayıcıların infilak ettirildiği, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu, bir İsrail helikopterinin ölü ve yaralıları nakletmek için bölgeye geldiğinin gözlendiği kaydedildi.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 2 askerin öldüğü, 4'ünün de ağır yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre karşılık vermeyen Kassam Tugayları, daha sonra İsrail askerleriyle yeniden çatışmayla ve onlara pusu kurmaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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