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Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı, Tel Aviv'de uçuşlar askıya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yemen&#039;den İsrail&#039;e füze saldırısı! Sirenler çaldı, Tel Aviv&#039;de uçuşlar askıya alındı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze işgaliyle Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail'e Yemen'den bir misilleme daha geldi. Husilerin İsrail'e füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Ülkedeki birçok kentte sirenler çalarken, başkent Tel Aviv'de ise uçuşlar askıya alındı.

Gazze'de ateşkesi bozarak işgal saldırılarını yeniden başlatan İsrail'e Yemen'deki Husiler tarafından karşılık verilmeye devam ediyor.

Son olarak İsrail ordusu, Yemen'den ateşlenen bir füze nedeniyle ülkedeki çok sayıda kentte sirenler çaldığını duyurdu.

Açıklamada, füzenin hava savunma sistemi tarafından önlendiği öne sürüldü.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise Yemen'den fırlatılan füzeyle birlikte ülkenin başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların geçici süreyle askıya alındığı bilgisi yer aldı.

NE OLDU?

Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Füzenin düştüğü noktada 15 metre çapında bir çukur oluştuğu belirtilmiş, 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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