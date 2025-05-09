İsrail'den insanlık dışı saldırı! Ölü ve yaralılar var
İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Kampı'nda UNRWA'ya ait yardım merkezine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölü sayısının 52 bin 787'ye ulaştığını açıkladı.
İsrail, Gazze Şeridi'nde insanlık dışı eylemlerini sürdürüyor.
Siyonist askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Sığınmacılara Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.
KATLİAMLAR SÜRÜYOR
Filistinli kaynaklar, ambulansların hızla olay yerine sevk edildiğini, çok sayıdaki yaralının Endonezya Hastanesi'ne nakledildiğini bildirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 787'ye, yaralananların sayısının ise 119 bin 349'a yükseldiğini açıklamıştı.