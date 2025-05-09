İsrail'den insanlık dışı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mayıs 2025 23:11 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 23:19 - Güncelleme:

İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Kampı'nda UNRWA'ya ait yardım merkezine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölü sayısının 52 bin 787'ye ulaştığını açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde insanlık dışı eylemlerini sürdürüyor. Siyonist askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Sığınmacılara Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. KATLİAMLAR SÜRÜYOR Filistinli kaynaklar, ambulansların hızla olay yerine sevk edildiğini, çok sayıdaki yaralının Endonezya Hastanesi'ne nakledildiğini bildirdi. İlgili Haber İstanbul Valiliği duyurdu! İsrail Başkonsolosluğu yakınlarına ateş açıldı Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 787'ye, yaralananların sayısının ise 119 bin 349'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş