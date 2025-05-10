Netanyahu şaşkına döndü! İsrail savaş uçakları kendi topraklarını bombaladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail savaş uçaklarının teknik bir arıza sonucu kendi topraklarına mühimmat bırakmasının ardından şok yaşadı.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş jetinin "teknik arıza" nedeniyle taşıdığı bombayı yanlışlıkla ülkenin kuzeyine düşürdüğünü bildirdi.

Güvenli bir iniş sağlamak amacıyla kontrollü bir mühimmat atışı yapmak isteyen savaş uçağı, taşıdığı bombayı ülkenin kuzeyinde bir alana düşürdü.

Bebek katili Adraee, "Teknik bir arıza nedeniyle mühimmat, uçağın inişine engel teşkil etti. Bu sebeple güvenli bir iniş için bu kontrollü atış gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından Siyonsit ordusu, söz konusu teknik arızanın nedenlerini araştırmak üzere bir soruşturma başlattığını duyurdu.

BİR AY İÇİNDE İKİNCİ "TEKNİK ARIZA"

İsrail Hava Kuvvetleri'nin yaşadığı bu olay, bir ay içerisinde meydana gelen ikinci "teknik arıza" olarak kaydedildi. 15 Nisan'da da benzer bir olay yaşanmış ve İsrail'e ait bir savaş uçağı, yine "teknik arıza" nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hedefi vurmak yerine Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşimi Nir Yitzhak bölgesine mühimmat düşürmüştü.

Nir Yitzhak bölgesine düşen bomba, sınır hattında boş bir alana isabet etmiş, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı. İsrail Ordusu o dönemde yaptığı açıklamada da "teknik arıza" ifadesini kullanarak olayın detaylı bir şekilde araştırılacağını belirtmişti.