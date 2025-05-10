Körfez Zirvesi'nde sürpriz hamle: Trump, Filistin Devleti'ni tanıyacak mı?

Suudi Arabistan'da gerçekleştirecek Körfez-ABD Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin Devleti'ni tanıyacağını öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde gerçekleştireceği Suudi Arabistan ziyareti öncesi dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Körfezli bir diplomatik kaynak, Trump'ın Mayıs ayı ortasında Riyad'da düzenlenecek Körfez-ABD Zirvesi'nde Filistin devletini tanıyacağını öne sürdü.

Diplomatik kaynağın The Media Line'a yaptığı açıklamaya göre, Başkan Donald Trump, Filistin Devleti ve Amerika'nın bu devleti tanımasıyla ilgili bir deklarasyon yayınlayacak ve Hamas'ın yer almadığı bir Filistin devleti kurulacak.

Kaynak, böyle bir açıklamanın Ortadoğu'daki güç dengelerini tamamen değiştirebileceğini belirterek, daha fazla ülkenin İbrahim Anlaşmalarına katılabileceğini bilgisini verdi.

KÖRFEZ-ABD ZİRVESİ MAYIS ORTASINDA RİYAD'DA DÜZENLENECEK

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Trump'ın ikinci dönemindeki ilk Körfez ziyareti kapsamında, Mayıs ortasında Riyad'da Körfez-ABD Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirveye Kral Selman bin Abdülaziz dışında tüm Körfez liderlerinin katılması bekleniyor.

2017'de Trump'ın ilk döneminde gerçekleşen tarihi zirvenin ardından, bu yıl düzenlenecek toplantıda Filistin devletinin tanınması ve ABD-Suudi nükleer iş birliği gibi kritik konuların masaya yatırılacağı öne sürüldü.

TRUMP, ZİRVEDE BÜYÜK ANLAŞMALAR DUYURACAK MI?

Körfezli kaynaklar, Trump'ın zirve sırasında Suudi Arabistan ile 400 milyar dolardan fazla değere sahip ekonomik anlaşmalar açıklayabileceğini belirtti. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'de 1 trilyon dolardan fazla, Suudi Arabistan'ın ise 600 milyar dolardan fazla yatırım planladığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, nükleer enerji üretimi konusunda uluslararası şirketlerle iş birliği yaparak kendi nükleer reaktörünü inşa etmeye hazırlanıyor. Komşu Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Barakah reaktörü ile başladığı süreç, Suudi Arabistan'ın enerji alanındaki hamleleriyle devam edecek.

"MISIR VE ÜRDÜN DAVET EDİLMEDİ"

Eski bir Körfez diplomatı olan Ahmed Al-Ibrahim, zirveye Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın davet edilmediğine dikkat çekti. Al-Ibrahim, "Bu ziyaretin Filistin'le ilgili olacağını sanmıyorum. Mısır ve Ürdün'ün bu tür bir görüşmede bulunması şart olurdu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ı da ziyaret edeceği açıklandı.