Washington-Tel Aviv hattında kriz! Trump, Netanyahu ile neden iletişimi kesti?

Trump'ın yakın çevresine, "Netanyahu beni oynattı!" diyerek İsrail liderinin kendisini manipüle ettiğine inandığını söylediği öne sürüldü.

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin’in aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile teması kesme kararı aldı. Cozin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Netanyahu tarafından manipüle edildiğine dair güçlü şüpheler taşıdığını öne sürdü.

"NETANYAHU'NUN BENİ OYNATTIĞINI DÜŞÜNDÜM!"

Trump’ın "enayi" ve "kendisiyle oynanan biri" olarak gösterilmekten nefret ettiğini belirten İsrailli yetkili, "Netanyahu'nun hamleleri Trump'ın sabrını taşırdı" dedi.

FRİEDMAN: İSRAİL HÜKÜMETİ BİZİM MÜTTEFİKİMİZ DEĞİL!

New York Times'ın ünlü köşe yazarı Thomas L. Friedman, Trump'ın bu kararını köşesine taşıdı. Friedman, yazısında oldukça sert ifadelere yer vererek, "Netanyahu bizim dostumuz değil. İsrail hükümeti Amerika’nın müttefiki gibi davranmıyor ve öyle de görülmemeli" dedi.

"NETANYAHU, ABD'NİN ORTA DOĞU STRATEJİSİNE ZARAR VERİYOR!"

Friedman, Netanyahu’nun Batı Şeria'nın ilhakını öncelik haline getirdiğini ve barışa yönelik hiçbir somut adım atmadığını vurguladı. "Netanyahu'nun tek önceliği, Filistin topraklarının ilhakı ve Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesidir. Katliam politikası, İsrail’i bölgede daha da yalnızlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU İÇİN YOLUN SONU MU?