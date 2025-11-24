Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ettiği maçta iki oyuncusu sakatlık geçiren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bahis soruşturmasında ceza alan oyuncularının yanı sıra mevcut sakatlara yenilerinin eklenmesi nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Union Saint-Gilloise sınavı sonrası Fenerbahçe deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün sevinci yaşanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, 25 Kasım Salı günü TSİ 20.45'te Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, 1 Aralık Pazartesi günü ise Süper Lig şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

Bahis soruşturmasında ceza alan Eren Elmalı, Devler Ligi'nde (PFDK'nın ceza verdiği Metehan Baltacı, UEFA listesinde yer almıyor) forma giyemeyecek. Victor Osimhen, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Mario Lemina ve Ismail Jakobs'un sakatlıkları bulunuyor. Macar futbolcu Roland Sallai ise kart cezası sebebiyle derbide takımını yalnız bırakacak. Art arda kötü haberler alan Galatasaray'da bir de beklenmedik gelişme yaşandı.

Wilfried Singo

YUNUS AKGÜN MÜJDESİ

8 Kasım'da kasık fıtığı ameliyatı olan ve 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı düşünülen Yunus Akgün'den sevindirici haber geldi. Ferhat Kızıltaş'ın haberine göre; ameliyat sonrası günün büyük bir bölümünü Kemerburgaz'da geçiren milli futbolcunun, Fenerbahçe derbisinde kulübede olması bekleniyor.

Yunus Akgün

Saha ve salon çalışmaları sürdüren 25 yaşındaki kanat oyuncunun, süre almasa bile derbi maçta takım arkadaşlarıyla beraber olacağı öğrenildi.

