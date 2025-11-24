Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci hafta heyecanı: İşte maç programı...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci haftanın perdesi, 25 Kasım Salı günü oynanacak karşılaşmalarla açılacak. Temsilcimiz Galatasaray, TSİ 20.45'te Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı ağırlayacak.
- Galatasaray, RAMS Park'ta TSİ 20.45'te Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.
- Son 3 maçı kazanan Galatasaray, 9 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun 5'inci hafta heyecanı başlıyor. Devler Ligi'ndeki son 3 maçını kazanan ve 9 puanla 9'uncu sırada bulunan Galatasaray, RAMS Park'ta Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci hafta maçlarının programı şöyle:
25 Kasım Salı
20.45 Ajax - Benfica
20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise
23.00 Manchester City - Bayer Leverkusen
23.00 Chelsea - Barcelona
23.00 Borussia Dortmund - Villarreal
23.00 Napoli - Karabağ
23.00 Slavia Prag - Athletic Bilbao
23.00 Bodo/Glimt - Juventus
23.00 Marsilya - Newcastle United
26 Kasım Çarşamba
20.45 Kopenhag - Kairat
20.45 Pafos - Monaco
23.00 Paris Saint-Germain - Tottenham
23.00 Liverpool - PSV
23.00 Arsenal - Bayern Münih
23.00 Atletico Madrid - Inter
23.00 Eintracht Frankfurt - Atalanta
23.00 Sporting - Club Brugge
23.00 Olympiakos - Real Madrid