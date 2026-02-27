Sakarya’da hafif ticari araç ile panelvanın çarpıştığı kazada 43 yaşındaki Emel K. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Bileciler Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. (22) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen H.Y. (51) yönetimindeki panelvan çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile yolcu konumundaki Emel K. (43), Ö.E. (37) ve O.S.G. (47) yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 43 yaşındaki Emel K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

