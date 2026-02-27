Sakarya'da kaza! Ölü ve yaralılar var
Sakarya’da hafif ticari araç ile panelvanın çarpıştığı kazada 43 yaşındaki Emel K. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Adapazarı'nda hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı.
- Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
- Yaralılardan 43 yaşındaki Emel K. hastanede hayatını kaybetti.
- Diğer 4 yaralının hastanedeki tedavileri devam ediyor.
- Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Adapazarı ilçesi Bileciler Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. (22) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen H.Y. (51) yönetimindeki panelvan çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile yolcu konumundaki Emel K. (43), Ö.E. (37) ve O.S.G. (47) yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 43 yaşındaki Emel K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.