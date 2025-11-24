Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen, 2011-2013 ve 2018-2020 arasında yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Hasan Şaş, eski takımının sahasında 3-2 kazandığı Gençlerbirliği maçının ardından sarı-kırmızılılar hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Yorumculuk yapan Hasan Şaş, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında RAMS Park'ın ev sahipliği yaptığı ve liderin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan Gençlerbirliği karşılaşması sonrası "Üzülerek söylüyorum" diyerek, Galatasaray'daki ayrılığı açıkladı.

Hasan Şaş

SporON YouTube kanalında konuşan Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü, 17'nci dakikada maça yedek kulübesinden dahil olmasına rağmen teknik direktör Okan Buruk'un ikinci yarıya çıkarmadığı Yusuf Demir ile yolların ayrılacağını iddia etti.

Yusuf Demir

"DEVAM ETSİN İSTERDİM"

2022 yılında 6 milyon euro bonservis ödenen 22 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında Hasan Şaş, "Yusuf Demir'in Gençlerbirliği maçı itibarıyla Galatasaray ile ilişkisi bitti. Üzülerek söylüyorum bunu. İsterdim ki devam etsin ama böyle devam ederse Galatasaray'da çok kişinin bileti kesilir" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN KARATAŞ

