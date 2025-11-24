UEFA, Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın hak mahrumiyeti cezasının kendi organizasyonlarında da geçerli olduğunu sarı kırmızılı kulübe bildirdi. 25 yaşındaki sol bek, sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde Royale Union Saint-Gilloise ve Monaco ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

UEFA, Eren Elmalı'nın hak mahrumiyeti cezasının kendi organizasyonlarında da geçerli olduğunu Galatasaray'a iletti.

O MAÇLARDA OYNAMAYACAK

Bahis oynadığı gerekesiyle 45 hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Royale Union Saint-Gilloise ve Monaco ile karşılaşacağı maçlarda forma giyemeyecek.

45 HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis nedeniyle Galatasaray'ın sol beki Eren Elmalı'ya ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.

ARALIK SONUNDA DÖNECEK

Yarın iç sahadaki Union Saint-Gillolise karşılaşmasında ve 9 Aralık'taki Monaco mücadelesinde forma giyemeyecek olan milli futbolcu, aralık sonunda takıma dönebilecek.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası