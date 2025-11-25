Galatasaray'ın geçtiğimiz ağustos ayında 30,8 milyon euro karşılığında Monaco'dan kadrosuna kattığı ve kontratına 'özel madde' konulan Wilfried Singo, sol arka adelesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle bir ay sahalardan uzak kalacak. Sakatlık sonrası 'sarı-kırmızılıların ara transfer dönemi için düşündüğü fırsat kaçtı' yorumları yapıldı.

Galatasaray'da sezon başında Fransız kulübü Monaco'dan transfer ettiği ve sözleşmesine '60 milyon euroya serbest kalır' maddesi eklenen Wilfried Singo için yapılan planlar bozuldu. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Fildişili savunma oyuncusu için devre arasında Avrupa'dan yüksek teklifler gelmesi bekleniyordu.

Galatasaray, Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İKİNCİ CİDDİ SAKATLIK!

Sporx'te yer alan habere göre; Liverpool maçındaki başarılı performansıyla birçok Avrupalı scout'un dikkatini çeken Singo'nun, ara transfer döneminde 'cazip teklifler' almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak yıldız oyuncu, kısa sürede ikinci ciddi sakatlığını yaşadı.

Sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo'nun, bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu gelişme, oyuncunun ara transfer döneminde vitrine çıkmasını ve beklenen piyasa değerini artırmasını zora soktu.

GÖKHAN KARATAŞ

