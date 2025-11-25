Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçta hem ligdeki iddiasını güçlendirmeyi hem de UEFA organizasyonlarında Belçika takımlarına karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Galatasaray, 25 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftası sahasında ağırlayacağı Union Saint-Gilloise karşısında hem kritik bir galibiyetin hem de tarihi bir başarının peşine düşecek. Sarı-kırmızılılar, Belçika temsilcileriyle oynadığı Avrupa kupası maçlarında bugüne kadar galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu nedenle 25 Kasım akşamı oynanacak karşılaşma, sadece puan sıralaması açısından değil, kulüp tarihine geçecek bir ilk için de büyük önem taşıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez USG takımıyla karşılaşacak

AVRUPA YOLCULUĞUNDA YENİ RAKİP: UNION SAINT-GILLOISE

Avrupa serüveninde şimdiye kadar tam 332 maça çıkan Galatasaray, 37 farklı ülkenin 113 takımıyla karşılaştı. Belçika'nın köklü takımlarından Union Saint-Gilloise, bu yolculukta sarı-kırmızılıların karşılaşacağı 114. rakip olacak.

İki ekip daha önce resmi bir müsabakada karşı karşıya gelmediği için bu mücadele, aynı zamanda yeni bir rekabetin de ilk sayfasını açacak. Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı bu maçta hem gruptaki iddiasını sürdürmek hem de rakibiyle olan ilk maçını kazanmak istiyor.

BELÇİKA KABUSU SONA EREBİLİR

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında Belçika takımlarına karşı şimdiye kadar 8 maç oynadı ve bu karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi. Galatasaray bu süreçte 4 beraberlik alırken, 4 maçta sahadan mağlup ayrıldı. Bu istatistik, Union Saint-Gilloise karşılaşmasını tarihsel açıdan daha da önemli bir noktaya taşıyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, son yıllarda Avrupa arenasında ortaya koyduğu etkili performans doğrultusunda bunu sonlandırma hedefiyle sahaya çıkacak. Takımda hem teknik heyet hem de oyuncular, Belçika takımlarına karşı ilk galibiyeti alma motivasyonuyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar henüz bir Belçika takımına karşı galip gelemedi

HEDEF HEM GALİBİYET HEM REKOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst turları zorlamak isteyen Galatasaray için Union Saint-Gilloise maçı, birçok açıdan kritik bir mücadele niteliği taşıyor. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanırlarsa, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 3 maç üst üstte evlerinde kazanmış olacaklar. Bu kulüp tarihinin UEFA kupalarındaki en uzun serisi olacak ve rekor kırmış olacaklar.

