Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki misafiri Belçika temsilcisi Union SG. Frankfurt yenilgisinin ardından Devler Ligi’nde Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax’ı dağıtan sarı kırmızılılar, Belçika temsilcisini de yenip ilk 8 için önemli bir adım atmak istiyor…

Ligde geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği’ni 3-2 yenerek moral bulan Galatasaray; Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir maça çıkıyor. Sarı kırmızılılar Devler Ligi’ndeki beşinci haftada sahasında Belçika takımı Union Saint-Gilloise ekibini ağırlayacak. Ali Sami Yen’deki karşılaşma 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol Jose Maria Sanchez yönetecek. Şampiyonlar Ligi’ne deplasmanda 5-1’lik Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, sonrasında dünya devlerini dize getirip Devler Ligi’ndeki iddiasını ortaya koydu.

İLK SEKİZ İÇİN ÖNEMLİ

Liverpool zaferinin ardından Bodo/Glimt ve Ajax’ı da dize getiren Aslan, şimdi seriye Union’u da eklemek istiyor. Şampiyonlar Ligi’nde 9 puanla dokuzuncu sırada olan sarı kırmızılılar, ilk sekiz içinde yer almayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi’nde format gereği 36 takımdan ilk sekize girenler, doğrudan son 16 turuna kalıyor. İlk 24’e giren takımlar ise play-off oynuyor. Union SG, PSV galibiyetiyle başladığı ligde Newcastle, İnter ve Atletico Madrid’e yenilerek 3 puanda kaldı. Belçika ekibi ligde 36 takım içinde 28. sırada yer alıyor.

MARİO LEMİNA İĞNEYLE

Galatasaray’da sakatlık kâbusu sürerken iki futbolcunun, Union SG maçında oynama ihtimali bulunuyor. Gençlerbirliği maçında sakatlanan ancak önemli bir sakatlığı görünmeyen Mario Lemina’nın iğneyle sahaya çıkacağı, millî takımdan sakat dönen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı belirtildi.

Galatasaray, Ajax deplasmanında

33 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, sahasında oynadığı son 33 resmî maçta rakiplerine mağlup olmadı. İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0’lık skorla yaşayan sarı kırmızılı ekip, sonrasındaki 33 resmi maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.

HEDEF 4'TE 4

Şampiyonlar Ligi’ndeki son üç maçını (Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax) kazanan Galatasaray, Union SG karşısında tarihinde ilk defa dörtte dört yapmak istiyor. Sarı kırmızılılar 13 yıl önce de CFR Cluj, Manchester United ve Braga’yı yenerek üçte üç yapmıştı. Union SG, Şampiyonlar Ligi’nde ilk defa mücadele ediyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Uğurcan

Sallai

Davinson

Abdülkerim

Jakobs

Lemina

Torreira

Barış

İlkay

Sane

İcardi

Union SG

Scherpen

Khalaili

Mac Allister

Burgess

Sykes

Zorgane

Van De Perre

Schoofs

P. David

Kevin Rodriguez

El Hadj



