Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 13. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Galatasaray-Gençlerbirliği ve Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmalarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Galatasaray-Gençlerbirliği ve Başakşehir - Trabzonspor maçlarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

SALLAİ'NİN KIRMIZI KART POZİSYONU

VAR: Potansiyel bir kırmızı kart için sana inceleme öneriyorum.

VAR: Temas anını gösteriyorum.

Hakem: Evet, görüyorum.

Hakem: Tamam. Kırmızı kart veriyorum, çok açık.

EMRAH TAŞÇI

