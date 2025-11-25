Türkiye Gazetesi
Galatasaraylı yıldızın kırmızı gördüğü pozisyonun VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 13. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Galatasaray-Gençlerbirliği ve Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmalarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı.
TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Galatasaray-Gençlerbirliği ve Başakşehir - Trabzonspor maçlarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
SALLAİ'NİN KIRMIZI KART POZİSYONU
VAR: Potansiyel bir kırmızı kart için sana inceleme öneriyorum.
VAR: Temas anını gösteriyorum.
Hakem: Evet, görüyorum.
Hakem: Tamam. Kırmızı kart veriyorum, çok açık.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR