Mansur Yavaş, Ankara trafiği için elektrikli otobüs ve tercihli yol uygulamasını yeniden gündeme getireceklerini açıkladı. Uygulamanın halk oylamasına sunulacağını belirten Yavaş, toplu ulaşımı teşvik edeceklerini vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın 23. Olağan Genel Kurulu'nda başkentin ulaşımına dair önemli açıklamalar yaptı.

Ankaralılar trafik için referanduma gidiyor! Bazı yollara sadece toplu taşıma ve taksiler girecek

Son zamanlarda İstanbul'u aratmayan trafiğiyle gündeme gelen Ankara'nın farklı bölgelerinde planlanan nüfusla, mevcut nüfus arasındaki farkları örneklerle anlatan Yavaş, "Ankara'daki en büyük trafik sıkışıklarının çoğunun AVM'lerin önünde" olduğunu ileri sürdü.

Ankaralılar trafik için referanduma gidiyor! Bazı yollara sadece toplu taşıma ve taksiler girecek

ANKARALILAR REFERANDUMA GİDECEK

Yavaş, trafik sorununa çözüm için toplu ulaşımı destekleyen yeni projeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve sadece bunu halka referandumla soracağız.

Ankaralılar trafik için referanduma gidiyor! Bazı yollara sadece toplu taşıma ve taksiler girecek

YOLLAR SADECE 4 GRUBA AİT OLACAK

Belediye otobüsleri, halk otobüsleri, minibüsler ve taksici esnafı kullanacak bu yolları sadece. İnsanları bu şekilde aracıyla şehre gelmemesi için, toplu ulaşımın kullanılması için birtakım teşvikler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası