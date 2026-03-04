Türkiye’nin farkı noktalarında terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürerken, İçişleri Bakanlığı 35 ilde düzenlenen yeni bir operasyona dair detayları paylaştı.

Son 2 haftadır 35 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 184 şüphelinin yakalandığını duyuran Bakanlık, 22 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Operasyonlarda 33 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi. Aynı zamanda operasyonlarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda detaylar şöyle açıklandı:

35 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı. Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüpheliler, son 2 haftadır süren operasyonlarda yakalandı. 22’si tutuklandı. 33’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 35 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu; 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital materyal ele geçirildi. Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı sürdürüyoruz.