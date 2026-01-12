İhlas Haber Ajansı
Bursa'da otelde yangın çıktı! Mahsur kalanlar var
Bursa'da 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken binanın üst katındaki vatandaşların tahliye edilemediği öğrenildi.
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde 5 katlı otelin alt katında yangın çıktı.
Kısa sürede yoğun duman oluşurken, üst katlarda bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi.
EKİPLER OLAY YERİNDE!
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.
Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale etmek üzere hazır bekletiliyor.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin yangını söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
