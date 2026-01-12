Kayseri'de 34 yaşındaki kadın, 20 yaşındaki erkek arkadaşını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Kanlı olay Melikgazi ilçesinde yaşandı. Beş katlı binanın teras katında yaşanan olayda, F.Z. (34) ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kayseride bir kadın 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda katletti

Tartışmanın büyüdüğü olayda F.Z., banyoda S.C.’yi bıçakladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseride bir kadın 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda katletti

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri S.C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Z. polis ekipleri gözaltına alınırken, ölen gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kayseride bir kadın 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda katletti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haberle İlgili Daha Fazlası