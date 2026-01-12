İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de bir kadın 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda katletti
Kayseri'de 34 yaşındaki kadın, 20 yaşındaki erkek arkadaşını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.
Kanlı olay Melikgazi ilçesinde yaşandı. Beş katlı binanın teras katında yaşanan olayda, F.Z. (34) ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüdüğü olayda F.Z., banyoda S.C.’yi bıçakladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri S.C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Z. polis ekipleri gözaltına alınırken, ölen gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
