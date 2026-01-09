Tekirdağ'da yangın ihbarına giden ekipler 70 yaşındaki Binnaz Eriş'i bıçaklanmış halde ölü buldu. Kadının CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında dumanları görenler durumu ekiplere haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede yerde yatan bir kadının cansız bedeni bulundu.

70 yaşındaki Binnaz Eriş'in boyun ve karın bölgesinde kesici alet izleri bulunduğu, olay yerinde kan izlerine rastlandığı belirtildi.

Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! CHPli ismin annesi bıçaklanarak öldürüldü

Kadının, CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olduğu tespit edildi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

VEKİLLER VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

