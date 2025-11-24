TFF 1'inci Lig 2025-2026 sezonunda 14 hafta geride kalırken, teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 13 oldu. Son olarak Arca Çorum FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldı. Böylece 3 ekip, 2'şer defa hocalarını değiştirmiş oldu.

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldı. 25 puanla 5'inci sırada yer alan kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 42 yaşındaki çalıştırıcıya teşekkür edildi.

13 TAKIM, 16 TEKNİK ADAM GÖNDERDİ

Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK, SMS Grup Sarıyer, Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü, Serikspor, Ümraniyespor, Sivasspor ve Manisa FK teknik direktörlerine veda ederken; Arca Çorum FK, Sarıyer ve Hatayspor 2'şer defa hoca değişikliği yaptı.

Çağdaş Çavuş

"TEŞEKKÜRLER ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ"

Arca Çorum FK'nın açıklamasında, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ile Kulübümüzün aldığı karar doğrultusunda bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Göreve geldiği günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Çağdaş Çavuş'a ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Teşekkürler Çağdaş Çavuş" ifadelerine yer verildi.

8 MAÇTA 3 GALİBİYET, 2 YENİLGİ

Ligin 7'nci haftasında Tahsin Tam'ın ardından kırmızı-siyahlı ekipte göreve getirilen Çavuş, takımın başında çıktığı 8 maçta 3 beraberlik, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Çorum FK, 14'üncü hafta mücadelesinde Bandırmaspor'a deplasmanda 1-0 yenildi.

Tahsin Tam

TFF 1'inci Lig'de görevi sona eren teknik direktörler şöyle:

. İrfan Buz

. Çağdaş Çavuş

. Tahsin Tam

. Mehmet Altıparmak

. Mustafa Er

. Sedat Ağçay

. Bülent Bölükbaşı

. Sergey Yuran

. Osman Zeki Korkmaz

. Koray Palaz

. Taner Taşkın

. Şenol Can

. Yılmaz Vural

. Murat Şahin

. Hugo Almeida

GÖKHAN KARATAŞ

