TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Pendikspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. 1021 gün sonra Hatay'da sahaya çıkan ev sahibi, henüz 3 puanla tanışmazken, 10'uncu yenilgisini aldı.

TFF 1'inci Lig 14'üncü hafta mücadelesinde Pendikspor, Fuat Tosyalı Stadyumu'nda Hatayspor'a konuk oldu. İstanbul temsilcisi, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 56'ncı dakikada penaltıdan JonsonClarke-Harris kaydetti.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 9 maça yükselten Pendikspor, 29 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 1021 gün sonra Hatay'da sahaya çıkan ev sahibi ise 4 puanla sondan ikinci sırada yer aldı.

HATAYSPOR: 0 - PENDİKSPOR: 1

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi

Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Kadir Akıllı

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi (Barış Uzel dk. 46), Guy Marcelin Kilama, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Armin Hodzic (Baran Sarka dk. 71), Ali Yıldız (Recep Burak Yılmaz dk. 66), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak (Mustafa Said Aydın dk. 87), Görkem Sağlam, Ünal Emre Durmuşhan

Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe (Berkay Sülüngöz dk. 82), Yiğit Fidan, Vinko Soldo, Nuno Sequeira, Ahmet Karademir (Rogerio dk. 46), Mesut Özdemir, Mallik Wilks (Görkem Bitin dk. 89), Hamza Akman (Bekir Karadeniz dk. 46), Dorde Denic, Jonson Clarke-Harris (Stelios Kitsiou dk. 81)

Gol: Jonson Clarke-Harris (dk. 55 pen) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Matur, Kilama, Barış Uzel, Yiğit Ali Buz, Baran Sarka (Atakaş Hatayspor), Stelios Kitsiou, Yiğit Fidan (Pendikspor)

GÖKHAN KARATAŞ

