Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi 1. Asil Sokak’ta lodosun etkisiyle duvar çöktü. Boş alana park edilen 10 aracın üzerine düşen duvar maddi hasara yol açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.



Muharrem Akaya, "Evden çıktığımda kapıyı kapatmamla duvarın çökmesi bir oldu. Arabaları görünce içinde biri var mı diye hemen koştum. ‘Sesimi duyan var mı, kimse var mı?’ diye bağırdım. Ses gelmeyince kursa yetişmek için gitmek zorunda kaldım, sonrasında kurstan döndüğümde belediye ekiplerinin çalışmalarını gördüm" dedi.