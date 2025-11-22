TFF 1'inci Lig ekiplerinden Serik Spor'un 33 yaşındaki Rus savunma oyuncusu Dmitriy Tikhiy, sezon başı 2 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen uzun süredir maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.

Serik Spor'un sezon başında transfer ettiği Dmitriy Tikhiy, TFF 1'inci Lig kulübü ile yollarını ayırdığını duyurdu. 33 yaşındaki savunma oyuncusu, 4,5 ay boyunca maaş alamadığı için sözleşmesini feshettiğini belirtti.

"20 KASIM İTİBARİYLA SERBEST BİR OYUNCUYUM"

Sporx'te yer alan ahbere göre; Dmitriy Tikhiy, "Maaş ödenmemesi nedeniyle sözleşmemin feshedilmesi için kulübe başvurdum. Ayın 20'si itibarıyla serbest bir oyuncuyum ve tekliflere açığım. Umarım kışın bir takım bulurum" ifadelerini kullandı.

Serik Spor

"SPOR AÇISINDAN HER ŞEYİ SERİK'TE KEŞFETTİM"

Yaz transfer döneminde geldiği Serik Spor'da geçirdiği günleri anlatan deneyimli futbolcu, "Sergey Nikolaeviç Yuran, bu projede yer almamı teklif ettiğinde fazla düşünmedim. Onun futbola bakışını uzun zamandır biliyorum. Türkiye'nin 1'inci Ligi'nde kendimi denemek ilgimi çekti. Spor açısından istediğim her şeyi Serik'te aldım. Yeni bir ligi keşfettim, düzenli oynadım. Göz çukuru sakatlığı nedeniyle sadece birkaç maçı kaçırdım ama maskeyle geri döndüm. Futbol açısından her şey fena değildi ama finansal olarak… 4,5 ay boyunca tek bir maaş bile almadım. Diğer oyuncuların durumu da aynı" dedi.

Dmitriy Tikhiy

"YÖNETİM BİZİ OYALADI"

Maaş krizine dair yönetimin sürekli oyalayıcı cevaplar verdiğini dile getiren Tikhiy, "Oyuncular kulübün yöneticilerine gidip durumumuzu soruyordu. Her seferinde, 'Biraz sabredin, hepsini ödeyeceğiz' cevabını aldık. Oynamaya devam ettik ama bir noktada sınır geliyor. Birçoğumuzun aileleri, çocukları var. Bu yüzden sözleşmeyi feshetmeye karar verdim" sözlerini saf etti.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası