TFF 1. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynayan futbolculara hak mahrumiyeti cezası vermesinin ardından ayrılık kararı aldı.

3 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI

Şanlıurfaspor, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bahis oynamaktan dolayı ceza alan 3 oyuncusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Şanlıurfaspor'dan yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Sadık Arda Yılmaztürk, Mazlum Demir ve Yılmaz Ceylan'a verilen disiplin cezalarının, oyuncuların sözleşmelerinde kalan süreyle örtüşmesi sebebiyle futbolcularla yolların ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunar. Cezaların kapsamı gereği futbolcuların kulübümüzle olan sözleşmeleri mevcut süreleri içerisinde fiilen tamamlanmış ve hükmen sona ermiştir. Kulübümüze verdikleri emek ve mücadele için teşekkür eder geri kalan hayatlarında başarılar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.

EMRAH TAŞÇI

