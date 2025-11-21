Futbolda bahis iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8'i tutuklu 17 hakem hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor hazırlandı. Rapora göre; hakem Erkan Arslan'ın, 2021-2025 döneminde 6 bin 380 işlemde 10 milyon 548 bin 837 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu anlaşıldı.

Bahis soruşturması kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporda, 8'i tutuklu 17 hakemin Türkiye'de şans oyunları hizmeti veren Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Milli Piyango ve Bilyoner firmalarıyla yaptıkları finansal işlemler değerlendirildi.

ERKAN ARSLAN'IN 6380 İŞLEMİ

Hakem Erkan Arslan'ın bankacılık verilerinde, 2021-2025 döneminde toplam 35 milyon 179 bin 61 TL finansal işlem hacmi olduğu, şans oyunları hizmetleri olarak faaliyet gösteren Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Milli Piyango ve Bilyoner firmalarıyla 2021-2025 döneminde toplam 6 bin 380 işlemde 10 milyon 548 bin 837 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmalara 6 milyon 544 bin 87 TL para çıkışı, ilgili firmalardan 4 milyon 4 bin 749 TL para girişi yapıldığı tespit edildi.

Şüpheli Yasin Şen'in bankacılık verilerinde, aynı yıllar arasında toplam 21 milyon 31 bin 737 TL'lik finansal işlem hacmi olduğu anlaşılırken, Nesine firmasıyla 2021-2025 dönemindeki 284 işlemde 1 milyon 738 bin 572 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmaya 1 milyon 196 bin 572 TL'lik para çıkışı, ilgili firmadan da 542 bin TL para girişi olduğu belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından 8'i tutuklu 17 hakem hakkında rapor hazırlandı

YAKUP YAPICI'NIN 1124 İŞLEMİ

Yakup Yapıcı'nın bankacılık verilerinde, 2021-2025 döneminde 8 milyon 501 bin 293 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, Tuttur, Misli ve Nesine firmalarıyla 2021-2025 döneminde 1124 işlemde 1 milyon 688 bin 222 TL'lik finansal işlem hacmi olduğu, ilgili firmaya 1 milyon 22 bin TL para çıkışı, ilgili firmadan 666 bin 165 TL para girişi yapıldığı anlaşıldı.

Nevzat Okat'ın incelemesinde de 2021-2025 döneminde yaklaşık 50 milyon 267 bin 645 TL finansal işlem hacmi olduğu, Misli ve Oley firmalarıyla 4 yılda 104 işlemde 1 milyon 643 bin 93 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmaya 1 milyon 6 bin 913 TL para çıkışı, ilgili firmadan 636 bin 179 TL para girişi olduğu tespit edildi.

Şenol Bektaş'ın da aynı yıllar arasındaki bankacılık işlem veri incelemesinde, 22 milyon 126 bin 359 TL'lik finansal işlem hacmi belirlendiği, Tuttur, Nesine, Milli Piyango ve Misli ile 2021-2024 döneminde 1088 işlemde 1 milyon 491 bin 435 TL'lik finansal işlem hacmi görüldüğü, ilgili firmaya 1 milyon 218 bin 477 TL para çıkışı, firmadan 272 bin 958 TL para girişi olduğu anlaşıldı.

Ahmet Kıvanç Kader'in ise 2021-2025 döneminde 269 milyon 86 bin 920 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine ile 2022-2025 döneminde 342 işlemde 657 bin 539 TL'lik finansal işlem hacmi olduğu, 388 bin 731 TL'lik para çıkışı olan ilgili firmadan da 268 bin 808 TL para girişi yapıldığı belirlendi.

Sabri Emre Tekin'in ise 2021-2025 döneminde 8 milyon 992 bin 994 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine ve Misli ile aynı yıl aralığında 1055 işlemde 586 bin 403 TL'lik finansal işlem hacmi görülürken, ilgili firmaya 508 bin 437 TL'lik para çıkışı, firmadan 77 bin 966 TL'lik para girişi olduğu tespit edildi.

NURULLAH BAYRAM'IN 7 İŞLEMİ

Nurullah Bayram'ın ise 2021-2025 döneminde 6 milyon 850 bin 773 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine ile 2021'de 7 işlemde 231 TL'lik finansal işlem hacmi olduğu, firmaya 127 TL para çıkışı, firmadan 104 TL para girişi yapıldığı anlaşıldı.

Miraç Yıldırım'ın aynı yıllar arasında 12 milyon 362 bin 859 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, Misli, Nesine, Oley ve Bilyoner firmalarıyla 2024'te 173 işlemde 496 bin 532 TL'lik finansal işlem hacmi olduğu, ilgili firmaya 388 bin 532 TL'lik para çıkışı, firmadan da 108 bin TL'lik para girişi yapıldığı belirlendi.

Baran Karaman'ın aynı tarihlerde 35 milyon 452 bin 260 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, Misli ve Nesine firmalarıyla 2021-2025 döneminde 245 işlemde 354 bin 659 TL'lik finansal işlem hacmi görülürken, firmaya 200 bin 506 TL'lik para çıkışı, firmadan da 154 bin 153 TL'lik para girişi olduğu tespit edildi.

Tek hakemin 6 bin 380 işlemde 10 milyon 548 bin 837 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.

BATUHAN TOPÇU'DAN 223 İŞLEM

Batuhan Topçu'nun da söz konusu yıllarda 30 milyon 754 bin 409 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, Oley, Misli, Nesine ve Tuttur firmalarıyla 2021-2025 döneminde 223 işlemde 265 bin 300 TL'lik finansal işlem hacmi olduğu, ilgili firmaya 142 bin 113 TL para çıkışı, firmadan da 123 bin 186 TL para girişi yapıldığı anlaşıldı.

Umut Kaptan'ın incelemesinde, 2021-2025 döneminde 5 milyon 772 bin 542 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine, Misli, Tuttur, Oley ve Bilyoner ile bu yıllar arasında 208 işlemde 182 bin 521 TL'lik finansal işlem hacmi olduğu, ilgili firmaya 130 bin 660 TL'lik para çıkışı, firmadan 51 bin 860 TL para girişi bulunduğu belirlendi.

Arif Taşkın'ın aynı yıllar arasında 3 milyon 862 bin 154 TL'lik işlem hacmi olduğu, Nesine, Misli ve Tuttur ile 2021-2025 döneminde 757 işlemde 178 bin 998 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmaya 79 bin 148 TL'lik para çıkışı, ilgili firmadan 99 bin 850 TL para girişi olduğu tespiti yapıldı.

Ufuk Tatlıcan'ın da 2021-2025 döneminde 4 milyon 113 bin 553 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine ile bu yıllarda yapılan 203 işlemde 152 bin 562 TL'lik finansal işlem hacmi görüldüğü, ilgili firmaya 106 bin 226 TL para çıkışı, firmadan da 46 bin 336 TL para girişi olduğu belirlendi.

BEDİRHAN EFE AKDOĞAN'DAN 52 İŞLEM

Bedirhan Efe Akdoğan'ın aynı yıllar arasında 350 milyon 87 bin 952 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine, Bilyoner ve Oley ile bu yıllarda 52 işlemde 114 bin TL'lik finansal işlem hacmi olduğu, ilgili firmaya 71 bin 638 TL para çıkışı, firmadan 42 bin 371 TL para girişi gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Mustafa Özel'in de bu yıllar arasında 43 milyon 414 bin 762 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine'yle 2021-2025 döneminde 132 işlemde 112 bin 974 TL'lik finansal işlem hacmi görülürken, ilgili firmaya 86 bin 723 TL para çıkışı, firmadan da 26 bin 250 TL para girişi olduğu tespit edildi.

Cihad Buyurgan'ın da 2021-2025 döneminde 10 milyon 149 bin 177 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine, Misli, Bilyoner ve Tuttur ile söz konusu yıllar arasındaki 630 işlemde 101 bin 912 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmaya 63 bin 527 TL para çıkışı, ilgili firmadan da 38 bin 385 TL para girişi olduğu belirlendi.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası