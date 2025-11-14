Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, bahis skandalına adı karışan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevki gerçekleştirdikten sonra hak mahrumiyeti cezası alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Amed Sportif Faaliyetler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen 5 futbolcusu ile sözleşmesini feshetti.

Amedsporlu oyuncular Oktay Aydın (12 ay), Uğur Adem Gezer (6 ay), Arda Gülmez, Bartu Kaya ve Alberk Koç (45'er gün), Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2'nci maddesi uyarınca hak mahrumiyeti cezası aldı.

Amedspor taraftarları

"KENDİ TAKIMLARINA BAHİS YAPMADILAR"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen disiplin soruşturmaları sonucunda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler neticesinde kulübümüz bünyesinde lisanslı beş (5) profesyonel futbolcumuz hakkında bahis eylemine ilişkin disiplin yaptırımları kararı alınmıştır.

Söz konusu futbolcular, Amedspor oyuncusu iken kendi takımlarına ilişkin herhangi bir bahis eylemi gerçekleştirmemişler ise de Amedspor, kuruluşundan bu yana etik değerlere olan bağlılığının gereği olarak böylesi bir nedenle disiplin cezası alan futbolcularla devam eden sözleşmelerini feshetme kararı almıştır."

GÖKHAN KARATAŞ

