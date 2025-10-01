TFF'den Amedspor'a 'Kürtçe reklam' nedeniyle ikinci ceza

Amed Sportif Faaliyetler, formasında bulunan sponspor firmanın Kürtçe ifadesi (Koma me bona we / Grubumuz sizin için) sebebiyle "sportif ekipman talimatına aykırılık" gerekçesiyle 110 bin TL para cezasına çarptırıldı.

PFDK'nın 30 Eylül Salı günü gerçekleştirdiği toplantıda aldığı karar şöyle:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 25.09.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SMS GRUP SARIYERSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Disiplin Kurulu, 21 Eylül'de oynanan Sakaryaspor maçı sonrası yine "sportif ekipman talimatına aykırılık" nedeniyle 110 bin TL para cezası almıştı.