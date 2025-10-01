Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TFF'den Amedspor'a 'Kürtçe reklam' nedeniyle ikinci ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Tredyol 1'inci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'e, formasında yer alan Kürtçe ifade nedeniyle Sakaryaspor'un ardından Sarıyer maçından sonra da ceza verdi.

Amed Sportif Faaliyetler, formasında bulunan sponspor firmanın Kürtçe ifadesi (Koma me bona we / Grubumuz sizin için) sebebiyle "sportif ekipman talimatına aykırılık" gerekçesiyle 110 bin TL para cezasına çarptırıldı.

TFF'den Amedspor'a 'Kürtçe reklam' nedeniyle ikinci ceza - 1. Resim

PFDK'nın 30 Eylül Salı günü gerçekleştirdiği toplantıda aldığı karar şöyle:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 25.09.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SMS GRUP SARIYERSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Disiplin Kurulu, 21 Eylül'de oynanan Sakaryaspor maçı sonrası yine "sportif ekipman talimatına aykırılık" nedeniyle 110 bin TL para cezası almıştı.

