10 saat su kesintisi yaşanacak! Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?

10 saat su kesintisi yaşanacak! Avcılar ve Esenyurt&#039;ta sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), tarafından yapılan açıklamayla beraber Esenyurt Özal Mahallesi'nde gerçekleştirilecek çelik boru çalışmaları sebebiyle 1 Ekim Çarşamba günü Avcılar ve Esenyurt başta olmak üzere bazı bölgelerde 10 saate kadar sürecek. Peki, Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

İSKİ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Esenyurt Turgut Özel Mahallesi'nde gerçekleştirilecek çelik boru bağlantı çalışmaları sebebiyle 1 Ekim Çarşamba günü 10:00 ile 20:00 saatleri arasında Avcılar'ın bazı mahallerinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. 

AVCILAR VE ESENYURT'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin açıklamasına göre, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde yapılacak çelik boru isale hattı bağlantılı çalışmaları sebebiyle 1 Ekim 2025 Çarşamba günü 10:00-20:00 saatleri arasında Avcılar'ın Ambarlı, Cihangir, Deniz Köşkler ve Merkez mahallerinde su kesintisi yaşanacaktır.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

