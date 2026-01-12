Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2025-2026 eğitim yılı 15 tatil tarihi belli oldu. Öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman kapanacağını ve tatil-başlangıç-bitiş tarihleri merak ediyor. İşte MEB takvimi hakkında tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılına göre okullar, birinci dönemini 16 Ocak 2026 Cuma günü tamamlayacak, yarıyıl tatil ise 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak; İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayıp, 26 Haziran Cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatilin başlangıç/bitiş tarihi MEB takvimiyle paylaşıldı

MEB TATİL TAKVİMİ

Mill Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada MEB takvimi ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.



Buna göre yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak.



Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.



2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.



Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.



Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.



Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.



İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek."

