BİLSEM ön değerlendirme süreci devam ediyor. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için yapılan ön değerlendirmeler şubat ayına kadar devam edecek. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu geçtiğimiz aylarda paylaşılmıştı. Takvimde ön ve bireysel değerlendirme sürecine yer verildi.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat'ta açıklanacak. Böylece bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler belli olacak.

MEB 2026 takvimiyle duyuruldu! BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YETENEK ALANLARINA GÖRE BİREYSEL DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Bireysel değerlendirme uygulamaları ise 06 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bireysel değerlendirme sonuçları ise 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

