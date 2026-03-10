Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ortak sınavları için geri sayım başladı. Milyonlarca ortaokul ve lise öğrencisi ile velilerin merakla beklediği 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf yazılı tarihlerine dair detaylar netleşti.

İkinci dönemin 2 Şubat’ta başlamasıyla birlikte okullarda sınav maratonu yeniden hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde uyguladığı ortak sınav sistemine dair takvimi geçtiğimiz günlerde ilan etmişti. Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte aramaların yoğunlaştığı "2. dönem 1. yazılı ne zaman 2026?" sorusu, Bakanlığın paylaştığı resmi kılavuzla cevap buluyor. 6 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 9 ve 10. sınıf lise öğrencileri, belirlenen tarihlerde aynı sorular üzerinden ter dökmeye hazırlanıyor.

MEB 2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ (NİSAN 2026)

MEB tarafından paylaşılan güncel plana göre, Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan ilk ortak sınavların ders bazlı dağılımı şu şekilde sıralanıyor:

7 Nisan 2026 Salı: 6. Sınıf Türkçe

8 Nisan 2026 Çarşamba: 6. Sınıf Matematik ve 8. Sınıf Matematik

9 Nisan 2026 Perşembe: 10. Sınıf Matematik

10 Nisan 2026 Cuma: 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

MEB ortak sınav takvimi belli oldu: 2. dönem 1. yazılılar ne zaman yapılacak?

ÖRNEK KONU VE SORU DAĞILIMLARI YAYINLANDI

Öğrencilerin sınavlara daha verimli hazırlanabilmesi için Bakanlık, kritik bir adım atarak örnek soru dağılım tablolarını erişime açtı. Bu tablolar, il ve ilçe genelinde yapılacak sınavlarda hangi üniteden kaç soru sorulacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Okullardaki zümre öğretmenleri, kendi hazırlayacakları diğer yazılı sınavları da bu rehber tablolara göre şekillendirecek.

MEB ortak sınav takvimi belli oldu: 2. dönem 1. yazılılar ne zaman yapılacak?

HAZİRAN AYI SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

Eğitim yılının sonuna doğru uygulanacak olan ikinci dönem ikinci ortak sınav tarihleri de takvimde yerini koruyor. Haziran ayında yapılacak olan sınavların güncel planlaması şöyle:

2 Haziran 2026 Salı: 7. Sınıf Matematik

3 Haziran 2026 Çarşamba: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

MEB ortak sınav takvimi belli oldu: 2. dönem 1. yazılılar ne zaman yapılacak?

AÇIK UÇLU SORU SİSTEMİYLE ÖLÇME YAPILIYOR

Yeni ölçme ve değerlendirme sistemi kapsamında, öğrencilerin sadece doğru şıkkı işaretlemesi değil, çözüm yollarını ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etmesi bekleniyor. Sınav sonuçları, öğrencilerin hangi kazanımlarda eksik kaldığını tespit etmek için öğretmenlere veri sağlamaya devam ediyor. Okul bazlı diğer yazılıların tarihleri ise okul yönetimleri tarafından e-Okul üzerinden duyuruluyor.

2025-2026 2. DÖNEM ORTAK YAZILI SINAVLARA YÖNELİK ÖRNEK KONU-SORU DAĞILIM TABLOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle İlgili Daha Fazlası