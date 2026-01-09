Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin Ocak 2026 döneminde yapılacak yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvimi paylaştı. Belirlenen takvim doğrultusunda norm kadro fazlası öğretmenlerin atama tercihleri 9 Ocak 2026 itibariyle başladı. Kadrolu ve sözleşmeli norm kadro fazlası öğretmenlerin atamaları aynı tarihte gerçekleşecek.

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler için yer değiştirme başvuruları başladı. Buna göre, ihtiyaç veya norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri il milli eğitim müdürlüklerince yürütülecek. Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespitinde 22 Aralık 2025 tarihi esas alınarak hesaplanan hizmet puanı ve hizmet süreleri, yer değiştirme işlemlerinde de geçerli olacak.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları başladı! Atamalar ne zaman?



ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme tercihleri 9 Ocak 2026-12 Ocak 2026 (Saat 22.00’ye kadar) tarihleri arasında alınacak. İhtiyaç ve norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için ayrı ayrı yapılacak. Ancak atama sonuçları aynı tarihte (13 Ocak 2026) ilan edilecek.

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL ALINIR?

Yer değiştirme başvuruları mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvurular kayıt işlemi tamamlandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvuru yapmayanlar ile tercihlerini kayıt etmeyenler de bu Duyuru kapsamında resen yapılacak yer değiştirme işlemlerine tabi tutulacaktır. 2. İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler; ilçe, ilçe grubu ve il genelinde yer değiştirme başvuruları için tercihlerine açılan tüm eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. İlçe grubu tercih sayfasına kendi ilçesi dışındaki eğitim kurumları, il geneli tercih sayfasına kendi ilçe grubu dışındaki eğitim kurumları yansıtılacak.

