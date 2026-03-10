Kaydet

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Ekmel Mahallesi’nde oyun oynayan 7 yaşındaki E.B.A. sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından ısırılarak yaralanan küçük çocuk olay yerine gelen ailesi tarafından hastaneye kaldırılırken saldırı anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Baba İsmail Alpaslan yetkili kurumlara başvuruda bulunarak sokak köpekleri sorunu için acil çözüm beklediklerini ifade etti.

