Olaylı Amedspor-Erzurumspor maçı için karar! 3 isme toplam 24 maç ceza

Trendyol 1'inci Lig'de Amedspor ile Erzurumspor FK arasında Diyarbakır'da oynanan olaylı müsabakanın cezaları açıklandı. Bitiş düdüğünün ardından 2 takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanırken; bazı taraftarlar sahaya girmiş ve tribünlerden yabancı maddeler fırlatılmıştı. Futbolcular ve hakemler, polis ekipleri eşliğinde soyunma odasına götürülmüştü.

FUTBOLCUYA 12 MAÇ, BİR ANTRENÖRE 7, BİR ANTRENÖRE DE 5 MAÇ CEZA

PFDK'nın 21 Ağustos tarihli toplantısında aldığı kararlar şöyle:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün, 18.08.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN 109-110-111, DOĞU ALT TRİBÜN 132-133, GÜNEY ALT TRİBÜN 122-123 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü antrenörü MAZLUM KILIÇ’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu VEYSEL SAPAN’ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu VEYSEL SAPAN’ın, rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü antrenörü ERHAN ÖLKER’in, rakip takım mensubuna yönelik saldırıları nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri 7 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü idarecisi YUNUS ÇELİK hakkında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi MEHMET DELİL hakkında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi AHMET BUDAKÇI hakkında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi HALİL REŞİTOĞLU hakkında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."