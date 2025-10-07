Alperen Şengün ilk maçında fırtına gibi esti! Tracy McGrady detayı dikkat çekti
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 12 Dev Adam ile final gururu yaşayan Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk hazırlık maçında şov yaptı. Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı yendiği maça ilk beşte başlayan milli oyuncu, 17 dakika süre almasına rağmen 19 sayı ve 6 asistle oynadı.
17 DAKİKADA 19 SAYI, 6 ASİST, 5 RİBAUND
Karşılaşma öncesi salona Tracy McGrady (7 defa NBA All-Star, 7 kez NBA Yılın En İyi Beşi kadrolarına seçilen, 2 defa NBA sayı kralı olan eski basketbolcu) formasıyla gelen Alperen Şengün, 17 dakika süre aldığı mücadeleyi 19 sayı, 6 asist ve 5 ribaund ile tamamladı.
Houston Rockets'ta JD Davidson 14 sayı, 4 asist, Jabari Smith Jr. ise 9 sayı ve 6 ribaund ile galibiyete katkı veren isimler oldu.
