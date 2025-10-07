Alperen Şengün ilk maçında fırtına gibi esti! Tracy McGrady detayı dikkat çekti

NBA'de sezon öncesi hazırlık mücadelesinde Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı karşılaşmada Atlanta Hawks'ı 122-113 mağlup etti.

17 DAKİKADA 19 SAYI, 6 ASİST, 5 RİBAUND

Karşılaşma öncesi salona Tracy McGrady (7 defa NBA All-Star, 7 kez NBA Yılın En İyi Beşi kadrolarına seçilen, 2 defa NBA sayı kralı olan eski basketbolcu) formasıyla gelen Alperen Şengün, 17 dakika süre aldığı mücadeleyi 19 sayı, 6 asist ve 5 ribaund ile tamamladı.

Houston Rockets'ta JD Davidson 14 sayı, 4 asist, Jabari Smith Jr. ise 9 sayı ve 6 ribaund ile galibiyete katkı veren isimler oldu.