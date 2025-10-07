Ne Osimhen, ne Icardi, Ne En-Nesyri, Ne de Abraham: Kral Onuachu!

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
- Güncelleme:
Spor Haberleri

Trabzonspor’un bonservisini aldığı Nijeryalı forvet altı golle zirvede bulunurken takımını da şampiyonluk yarışında tuttu.

Süper Lig’in gol krallığı yarışında zirvede olan isim; Paul Onuachu… Trabzonspor’un bonservisini aldığı eski golcüsü geride kalan 8 haftaya damga vurdu. Rakip fileleri altı defa havalandıran Nijeryalı forvet, Galatasaray’da Osimhen ve İcardi, Fenerbahçe’de En-Nesyri, Beşiktaş’ta Abraham gibi isimleri geride bıraktı ve zirvede yalnız kaldı. Bonservisine 75 milyon avro verilen Osimhen (sakatlığı sebebiyle bir süre oynamadı) iki gol atarken, İcardi beş golle ikinci sırada yer aldı.

AYNI PERFORMANS

Beş gollü bir diğer isim ise Beşiktaş’ta Rafa Silva oldu. Siyah beyazlıların bir numaralı forveti Abraham ise 3 golde kaldı. Fenerahçe’de performansı her geçen hafta tartışma konusu olan En-Nesyri ise dört gol kaydedebildi. Ligde oynanan son 3 maçta rakip fileleri boş geçmeyen Paul Onuachu ilk defa Trabzonspor forması giydiği 2023-24 sezonunda ilk 8 haftalık performansını (6 gol) tekrarladı. Tecrübeli forvet takımının attığı 13 golün 6’sına imzasını attı. 

