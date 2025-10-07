Milli maç takvimi güncellendi: Liglere 3 hafta ara verilecek
FIFA, eylül ve ekim aylarındaki ikişer haftalık milli araları birleştirme kararı aldı. 2026-2030 yılları arasında liglere 3 hafta ara verilecek.
FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği), 2026-2030 dönemi için milli maç takviminde önemli bir değişiklik yaptı.
The Athletic'in haberine göre; FIFA, eylül ve ekim aylarında ayrı ayrı yapılan milli araları artık tek bir dönemde birleştirilecek.
LİGLERE ÜÇ HAFTALIK ARA
Yeni düzenlemeye göre, her yıl sonbaharda yapılacak milli arada takımlar üç hafta boyunca lige ara verecek. Bu dönemde milli takımlar daha fazla maç oynayabilecek, aynı zamanda uzun seyahatler nedeniyle yaşanan yorgunluğun da önüne geçilmesi hedefleniyor.
2026 YILINDAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
FIFA'nın bu değişiklikle hem kulüp hem de milli takım takvimlerini daha dengeli bir yapıya oturtmayı amaçladığı belirtiliyor. Uygulama, 2026 yılından itibaren yürürlüğe girecek.
