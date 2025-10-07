Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Milli maç takvimi güncellendi: Liglere 3 hafta ara verilecek

Milli maç takvimi güncellendi: Liglere 3 hafta ara verilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli maç takvimi güncellendi: Liglere 3 hafta ara verilecek
FIFA, Milli Maçlar, Düzenleme, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA, eylül ve ekim aylarındaki ikişer haftalık milli araları birleştirme kararı aldı. 2026-2030 yılları arasında liglere 3 hafta ara verilecek.

FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği), 2026-2030 dönemi için milli maç takviminde önemli bir değişiklik yaptı.

The Athletic'in haberine göre; FIFA, eylül ve ekim aylarında ayrı ayrı yapılan milli araları artık tek bir dönemde birleştirilecek.

LİGLERE ÜÇ HAFTALIK ARA

Yeni düzenlemeye göre, her yıl sonbaharda yapılacak milli arada takımlar üç hafta boyunca lige ara verecek. Bu dönemde milli takımlar daha fazla maç oynayabilecek, aynı zamanda uzun seyahatler nedeniyle yaşanan yorgunluğun da önüne geçilmesi hedefleniyor.

2026 YILINDAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK 

FIFA'nın bu değişiklikle hem kulüp hem de milli takım takvimlerini daha dengeli bir yapıya oturtmayı amaçladığı belirtiliyor. Uygulama, 2026 yılından itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'da Bulgaristan ve Gürcistan maçı hazırlıkları: Uğurcan Çakır ve Berke Özer yer almadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Takım'da Bulgaristan ve Gürcistan maçı hazırlıkları: Uğurcan Çakır ve Berke Özer yer almadı - SporA Milli Takım'da Uğurcan ve Berke idmanda yer almadıArda Güler sosyal medyada gündem oldu: Dinlediği şarkı dikkat çekti - SporArda paylaşımıyla gündem oldu: Dinlediği şarkı dikkat çektiFIFA'dan Türk kulübüne 6 puan silme cezası - SporFIFA'dan Türk kulübüne 6 puan silme cezasıTrabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Paranın tamamı gelmedi - SporUğurcan Çakır açıklaması: Paranın tamamı gelmediFenerbahçe Beko evinde farklı kazandı - SporFenerbahçe Beko evinde farklı kazandıTFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı: Galatasaray - Beşiktaş derbisi tekrar edilecek mi? - SporG.Saray - Beşiktaş derbisi tekrar edilecek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...