Kars'ta sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü, kış yüzünü erkenden gösterdi. Sabah saatlerinde termometreler - 13 dereceyi gösterdi. Araçların camları bile soğuktan buz tuttu.

Kars'ta sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarında oluşan buz tabakasıyla karşılaştı. İnsanlar araçlarını ısıtmaya çalışırken, dakikalarca da araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

ŞİMDİDEN EKSİ 13'Ü GÖRDÜLER

Hava sıcaklığının eksi 13 dereceye düştüğünü ifade eden Emre Kızılboğa, "İşyerimi açmaya gidiyorum, Kars’ta şuan eksi 13 derece soğuk var. Yollar buz tutmuş, araçlarımızın camları buz tuttu. Araçlarımızı çalıştıramadık" dedi.





Öte yandan bir vatandaşın soğuk ile imtihanı kameralara yansıdı, aracının camının buzunu temizleyen vatandaş, ısınmak için aracın içerisine girdi. Aracın içerisinde ısınmaya çalışan vatandaş kameralara yansıdı.



Kars’ta soğuktan caddelerdeki su birikintileri buz tutarken, park ve bahçelerde kırağı oluştu. Hava sıcaklığı kentte gece eksi 15 derece, gündüz saatlerinde ise eksi 13 derece olarak ölçüldü.

Kentte özellikle geceleri hava sıcaklığı hissedilir derecede düşüyor. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

