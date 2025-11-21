Almanya’nın Bad Kleinen kasabasında Türk vatandaşı Mazlum Akar’ın bıçaklanarak öldürülmesi, Ankara–Berlin hattında tansiyonu yükseltti. Türkiye, cinayetin tüm yönleriyle açığa çıkarılması için Almanya’ya resmi uyarıda bulundu. Diplomatik kaynaklar, saldırının perde arkasındaki hiçbir ayrıntının karanlıkta bırakılmaması gerektiğini vurgularken, Berlin’e soruşturmanın kapsamının genişletilmesi yönünde net mesajlar iletildi.

Almanya’nın Bad Kleinen kasabasında Türk vatandaşı Mazlum Akar’ın bir Alman tarafından bıçaklanarak öldürülmesi Türkiye’de adeta alarm zilleri çaldırdı. Ankara, cinayetin perde arkasının açığa çıkarılması için Berlin’e mesaj gönderdi

ANKARA, BERLİN’İ UYARDI: HİÇBİR AYRINTI KARANLIKTA KALMAYACAK

Türkiye, Almanya’nın kuzeyindeki Bad Kleinen kasabasında 13 Kasım’da küçük döner dükkânında bıçaklanarak öldürülen Türk vatandaşı Mazlum Akar cinayetini yakından takip ediyor.

Diplomatik kaynaklar, Berlin Başkonsolosluğu’nun olayın ardından hem Alman makamlarıyla hem de Akar’ın ailesiyle sürekli temas halinde olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Alman tarafına saldırının tüm şartların titizlikle incelenmesi, muhtemelkışkırtma veya nefret saiki olup olmadığının ortaya çıkarılması için resmi talepte bulundu.

ŞÜPHELİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

37 yaşındaki Alman şüpheli, olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı ve herhangi bir direnç göstermeden gözaltına alındı.

Yerel basına göre şüpheli, akıl sağlığına dair şüpheler nedeniyle geçici olarak psikiyatri kliniğine yatırıldı. Schwerin savcılığının yürüttüğü soruşturma, saldırının motivasyonunu ve muhtemel bağlantıları ortaya çıkarmak üzere genişletilmiş şekilde devam ediyor.

NELER OLDU?

Almanya’da Türk vatandaşı Mazlum Akar, “karnım aç” diyerek yardım isteyen psikolojik sorunlu bir kişiye yemek verdi. Yemekten sonra uyuyakalan saldırgan, uyandırılınca Akar’ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

UYANDIRMAK İSTEDİ, BIÇAKLANDI

Edinilen bilgiye göre Akar, yemek yiyip işletmede bir süre oturan şahsın uyuyakaldığını fark etti. İşletmenin kapanış saati gelince Akar, şahsı nazikçe uyandırmak istedi. Tam bu sırada saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla Mazlum Akar’ı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine rağmen Akar kurtarılamadı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası