Fernandinho, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. İngiliz devi Manchester City'deki performansıyla hafızalarda yer eden dünyaca ünlü Brezilyalı orta saha oyuncusu, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ve son olarak ülkesinde Athletico Paranaense takımının formasını giydi.

Atletico Paranaense ile 2002 yılında başlayan kariyerinde Shakhtar Donetsk ve Manchester City için de mücadele eden Fernandinho, 23 yılın ardından yeşil sahalara veda etti. 40 yaşındaki yıldız, emeklilik kararını Brezilya basınına yaptığı açıklamayla duyurdu.

Fernandinho, Manchester City formasıyla

"FUTBOLDA ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ BAŞARDIM"

Fernandinho, "Artık yoruldum. Bugün 30 dakika kadar koştum ve bitkin hissettim. Futbolda beni motive edecek hiçbir şey kalmadı. Elimden gelen her şeyi başardım. Şimdi ailemle vakit geçirme zamanı" ifadelerini kullandı.

Fernandinho, 2022 yılında kariyerine başladığı Atletico Paranaense'ye transfer olmuştu.

MANCHESTER CITY'DE 11 KUPA

Fernandinho, Manchester City'de 5 Premier Lig, 6 İngiltere Lig Kupası, Shakhtar Donetsk'te 6 Ukrayna ligi, 4 Ukrayna Kupası ve bir UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı. Brezilya Milli Takımı'nda 53 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 defa fileleri havalandırdı.

