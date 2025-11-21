120 haneli köyde 7'den 70'e herkes imece usulü çalışıyor, üretim yılda yaklaşık 5 bin tonu buluyor. Yılda bir kez sadece 20 gün uğraşarak hem ev hem ülke ekonomisine katkı sağlayan köylüler mahalleyi adeta açık hava fabrikasına çevirmekten memnun. Kilosunu ise 500 liradan satıyorlar... İşte detaylar...

Adana'nın Kozan ilçesindeki 120 haneli 'Minnetli köyü'nde yaşayanlar, ev ve ülke ekonomisine büyük katkı sunuyor. Köyde 7'den 70'e herkes imece usulüyle hasat ve hurma kurutma işlemlerini gerçekleştirerek, cennet hurması sezonunda mahalleyi adeta açık hava fabrikasına dönüştürdü.

Köylüler 'cennet hurması' ile hem ev hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

DEVLET DESTEĞİYLE YARALARI SARDILAR

Türkiye'nin yaş cennet hurması (Trabzon hurması) üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini, kuru hurma üretiminin ise yüzde 50'sini tek başına karşılayan Minnetli Mahallesi, tam anlamıyla bir üretim üssü. İki yıl önce 5.4 büyüklüğündeki depremi yaşayan ve öncesinde büyük bir orman yangınından etkilenen mahalle, devlet desteği ve dayanışma ile yaralarını sararak üretimde yeniden öncü olmayı başardı.

Bu yıl don nedeniyle Trabzon hurması rekoltesinde düşüş yaşansa da mahallede yıllık yaklaşık 5 bin ton yaş hurma üretimi gerçekleştirildi.

"YILDA BİR KEZ 20 GÜN UĞRAŞIYORUZ"

Mahallede hurma hasadı ve kurutma işlemleri ata geleneklerine uygun şekilde imece usulüyle yürütülüyor. Evlerin damları hurma kurutma tesisine dönüşürken, tüm mahalle el birliğiyle üretime katkı sağlıyor.

Mahalle sakinlerinden Havvane Uzun, uzun yıllardır hurma soyduklarını belirterek, "Zevkli ve keyifli bir iş. Yılda bir kez 20 gün boyunca uğraşıyoruz. Bugün yeğenime hurma soymaya yardıma geldim" dedi.

Yöre sakinlerinden Şevket Uzun ise "Köyümüz açısından çok iyi bir gelir kaynağı. Deprem ve yangın bölgesi olsak da bir imtihandan geçiyoruz. Daha önce köyün bir geçim kaynağı yoktu. Şu an ise çok güzel bir gelir kapısı oluştu" diye konuştu.

Hurmanın imece usulü işlendiğini anlatan gençlerden Elif Uzun, "Köyümüzün geçim kaynağı hâline geldi. Ekonomi açısından ekstra bir kapı açtı. Memnunuz" ifadelerini kullandı.

DALINDA 35, KURUTULUNCA 500 TL

Minnetli Mahallesi Muhtarı İzzet İnce, 500 rakımlı mahallede yoğun şekilde cennet hurması üretimi yaptıklarını söyledi.

İnce, "Pandemi, orman yangını ve deprem sonrası halkımız hayata bağlı ve mücadeleci. Önceden hurmayı yaş olarak satıyorduk, şimdi kendimiz işleyerek pazara sunuyoruz. Şu an dalında kilogramı 30–35 TL iken, işlenip kurutulduğunda kilosu 400–500 TL'ye satılıyor" dedi.

Hasat yapan Gülay İnce de "46 yaşındayım. Hurma topluyorum, hem kurutuyorum hem topluyorum. Köyümüzün kalkınması için komşularla imece usulü çalışıyoruz. Getirisi güzel. Bu yıl önceki yıllara göre biraz geride ama köyümüz hurma sayesinde kalkınıyor" diyerek bilgi verdi.

