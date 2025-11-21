Türkiye’de insanın değeri yok, birbirine saygı da yok

Eskiye göre iyiyiz ama hâlâ Türkiye’de insanın değeri pek yok. Son birkaç haftadır yaşadıklarımız bunun en güzel örneği.

Aşırı siyasete gömüldüğümüz için vatandaşın gündemine pek bakamıyoruz. Dilovası’nda 8 Kasım’da parfümeri fabrikasında çıkan yangında 6 kişi ölmüştü. O yangın sonrası ilginç bilgiler ortaya çıktı. Hürriyet’ten Musa Kesler’in yazdığına göre tutuklananlardan biri olan 51 yaşındaki Ali Osman Akat, Oransal kardeşlerin dayısı. Akat’ın dikkat çeken bir geçmişi var. Akat bir süre Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanlığı yaptı. Açık kaynaklarda L’actone Holding’in başkanı olarak görülen Ali Osman Akat, pandemi döneminde bazı devlet kurumlarına sattığı dezenfektanlara dair iddialarla da gündeme gelmişti. Akat’ın adı bir uyuşturucu davasında da geçmişti. 2022’de Kolombiya’dan gelen paketler hâlindeki 111 kilo kokaine dair soruşturmada tutuklanan Akat, bir süre sonra serbest kaldı. Yargılama sonunda da beraat etti. Akat, Türkiye’ye bazı reklam ve film projeleri için getirdiği Hollywood yıldızı Steven Seagal’ı dolandırdığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Böyle bir adam nasıl şirket açabiliyor hayret. Ayrıca bazı işçilerin de sigortasız çalıştırıldığı belli oldu. İHA’nın haberine göre, 3 çocuk annesi Şengül Yılmaz’ın 3 yıldır sigortasız şekilde çalıştığı öne sürüldü. O iş yerini doğru dürüst denetlemeyenler de kabahatli.

Bir diğer olay Almanya’dan gelen Böcek ailesinin dramı. 4 kişilik aile kimyasal zehirlenmeden öldürüldü. Otel sahibi oteli ilaçlayıp kapıları kapatıp gitmiş. 4 kişi göz göre göre can verdi. Olacak iş değil. Otel sahibi belli ki saygısız biri. İnsan sağlığı da umurunda değil. İnsana değerin olduğu yerde 4 kişi böyle ölür mü?

Şanlıurfa’da atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed K, iş yerinde kalfa olarak çalışan Habip A. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hâle getirildi, ardından pantolonu zorla çıkarılarak, makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Olayın izah edilecek hiçbir yanı yok. Neden biri 15 yaşındaki çocuğa işkence yapar, bilen izah etsin.

Beyoğlu’nda kafede içtiği Türk kahvesi nedeniyle fenalaşan mühendis Ayben Özçilingir Turtura kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Genç kadının boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar oluştu. Kahvenin, kafenin mutfağında şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı ortaya çıktı. Kızın durumu çok şükür iyi. Kahveyi hazırlayan kişi orada çalışmıyormuş bile. Kafe o gün yoğun olduğu için destek olmak amacıyla gelmiş. Bakmış plastik kaplarda bir şey yazmıyor, deterjanlı suyla kahve yapmış. Neden bir kafe “bu su, bu bulaşık deterjanı” diye yazmamış? Çünkü o kafe sahibi için de sağlığın değeri yok. Dolayısıyla insana da saygısı yok.

Trabzon ve Niğde’den de düğün yemeği yiyen bazı kişiler zehirlendiler.

Bursa’da midye yiyen 4 arkadaş hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi.

Bunlar medyaya yansıyan haberler. Kim bilir yansımayan neler vardır.

Kendimi de ayırmıyorum. Türkiye’de durum şu: İnsan kalitemiz zayıf. Kimse kimseyi sevmiyor. Kimsenin kimseye saygısı yok. Bu topraklarda insanın değeri hiç yok. Gerçek bu. Hangi kanunu çıkarırsan çıkar, hangi anayasayı yaparsan yap, hangi cezayı getirirsen getir. Eldeki malzeme bu. Önce bununla yüzleşmek lazım.

Cem Küçük'ün önceki yazıları...