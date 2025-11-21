Ankara’da Hakan Çakır’ı katleden çocukların, cezaevinde bırakın ıslah olmayı, en ufak bir üzüntü belirtisi bile göstermediğinin ortaya çıkması tepkilere sebep oldu.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Ankara’da 18 yaşından küçük sanıkların da bulunduğu Hakan Çakır cinayetinde dava Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nden 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne alınırken duruşma tarihi de 26 Kasım’dan 15 Ocak 2026’ya çekildi. Suça sürüklenen çocuklar bağlamında önemli dosyalar arasında gösterilen Çakır davası, sadece hukuki boyutuyla değil, ailelerin adalet arayışlarıyla da gündemde. Çakır’ın ailesi, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının da katılacağı bir “adalet yürüyüşü” düzenlemeye hazırlanıyor. Yarın Ulus Atatürk heykelinden başlayacak yürüyüş TBMM’de bitecek. Öte yandan tutuklu sanıklardan T.Y.Z.’ye ait olduğu belirtilen ve cezaevinden paylaşılan bir görsel tartışmalara yol açtı. “Belki kral olamadık ama kralını da tanımadık” yazılı boncuk işlemeli görselde silah ve mermi figürlerinin yer alması tepki çekti.

Cezaevleri artık ıslah edemiyor! Katil bir de cinayetiyle övünüyor.

Ankara Keçiören’de 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan üç kişiyle yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ayrı iddianame hazırladı. İddianamede Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal ve arkadaşı Umut Kılınç için “kasten öldürme” suçundan müebbet; iki kişiyi “öldürmeye teşebbüs”ten her birine 45 yıla kadar hapis istendi. Aynı dosyada Hakan Çakır’ın babası, ağabeyi ve akrabası hakkında da “basit yaralama”dan beşer yıl hapis talep edildi. İkinci iddianamede ise yaşı küçük B.S.Z. ve T.Y.Z. için “kasten öldürme”, “öldürmeye teşebbüs” ve “silahla yaralama” suçlarından ceza istendi. 17 yaşındaki B.S.Z. için 41 yıla kadar, 14 yaşındaki T.Y.Z. için ise 26 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

